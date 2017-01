Krähencup

Kaltenweide. Am Sonnabend, 21. Januar, ab 11 Uhr veranstaltet die zweite Ü 40 des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide wieder ihr alljährliches Hallenturnier in der Sporthalle der Grundschule Kaltenweide. Gespielt wird in zwei Gruppen à sechs Mannschaften. Es lockt eine attraktive Tombola mit einem Wochenende an der Ostsee, Eintrittskarten für Hannover 96 und vielen anderen tollen Preisen. Für Speisen und Getränken zu fairen Preisen ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.