Kreativbasar bei der DLRG

Langenhagen. Am Sonntag, 15. Oktober, findet in und um DLRG-Wasserrettungsstation am Silbersee von 11 bis 17 Uhr ein Kreativbasar statt. Bei diesem Basar werden künstlerische, und/ oder Hand-Arbeiten ausgestellt, vorgeführt und angeboten. Zu der Veranstaltung mit einem Kaffee- und Kuchenbuffet sind alle DLRG-Mitglieder und die Bevölkerung eingeladen.