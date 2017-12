Kreative Tanzgruppen

Weihnachtsbühne am 16. und 17. Dezember

Langenhagen. Für die Benefiz-Weihnachtsfeier im Theatersaal, Rathenaustraße, am Sonnabend, 16., und Sonntag, 17. Dezember, um 15 Uhr wurde in "Sylvie's Dance & Gymnastic Studio" schon viel vorbereitet. Alle Kinder- und Jugendgruppen werden ihre erarbeiteten Tänze und Choreographien zeigen. Die Kleinsten zeigen ihr Können im kreativen Kindertanz und darüber hinaus gibt es Ballett, Hip Hop, Jazzdance und Cheerleading aus verschiedenen Altersklassen zu sehen. Auch die Showformation Dance Factory, die in vielen Eigenproduktionen des Studios wird Ausschnitte aus ihrem Programm zeigen. Natürlich werden auch die Teams der Flying Devils dabei sein. Die Cheerleader, die auch über Niedersachsen hinaus bekannt sind, werden die Zuschauer mit Pyramiden begeistern. Die Zuschauer erwartet ein buntes Programm mit den unterschiedlichsten Choreographien und Altersgruppen.Seit mehr als 20 Jahren gibt es die Benefiz-Weihnachtsfeier von "Sylvie´s Dance & Gymnastic Studio". Alle Beteiligten freuen sich auf diese große Veranstaltung und tun damit auch noch etwas Gutes für die Wohltätigkeitseinrichtung "Langenhagener helfen Langenhagenern", der auch dieses Jahr der Erlös der Veranstaltung gespendet werden wird.Die Veranstaltung beginnt an beiden Tagen um 15 Uhr. Einlass ist um 14.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es in "Sylvie’s Dance Studio", Karl-Kellner-Straße 105F, täglich von 14 bis 20 Uhr.