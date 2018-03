Kreuzweg

Langenhagen (ok). Die 14 Stationen des Kreuzwegs werden am Karfreitag, 30. März, um 15 Uhr in der Elisabethkirche vorgestellt. In Via Crucis von Franz Liszt wirken nicht nur die Kantorei der Elisabethkirche unter der Leitung von Arne Hallmann, sondern auch die Sopranistinnen Martina Petersen und Corinna Staschewski sowie Svenja Rissiek (Alt), Christoph Rosenbaum (Tenor) und Sven Erdmann (Bass) mit. Der Eintritt ist frei; Spenden für die Kirchenmusik werden erbeten.