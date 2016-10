Kriegserbe

Langenhagen (ok). Kriegserbe in der Seele – unter diesem Titel berichten Gabriele Frick-Baer und Udo Baer am Montag, 21. November, ab 18.15 Uhr im daunstärs über Kriegserlebnisse und Traumata, die sie verursacht haben. Es geht darum, was Kindern und Enkeln der Kriegsgeneration wirklich hilft. Anmeldungen bitte unter info@vhs-langenhagen.de.