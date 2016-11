Krippenspiel

Kaltenweide/Krähenwinkel: Für das Krippenspiel am Heilig Abend um 15 Uhr werden in der Matthias-Claudius-Gemeinde Mitspieler gesucht: Kinder zwischen sechs und neun Jahren für Sprechrollen und als Statisten, Kleinere auch gern für Statistenrollen oder Engelchor. Die Proben sind ab 25. November immer freitags um 15.30 Uhr in der Matthias-Claudius-Kirche. Am Sonnabend, 19. November, um 12 Uhr werden die Rollen vergeben. Interessiernte melden sich bei Susann Lichterfeld: Telefon (0511) 72 40 432.