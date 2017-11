Krippenspiele

Langenhagen. Für die Krippenspiele an Heiligabend in der Elisabethkirche nimmt der Kinderchor der Gemeinde derzeit wieder neue Sängerinnen und Sänger auf. Die Proben sind immer mittwochs um 17 bis 18 Uhr. Kurz vor Weihnachten gibt es Extra-Proben. Die Krippenspiele werden am 24. Dezember um 15 Uhr und um 16.15 Uhr in der Kirche aufgeführt. Wer Lust und Zeit hat mitzumachen, sollte einfach am Mittwoch ins Martinshaus kommen. Mitsingen können Kinder von sieben bis zwölf Jahren. Wer mehr Informationen möchte, kann gerne bei Pastor Torsten Kröncke anrufen (0511/77 39 43).