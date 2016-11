Kuchen beim DRK

Langenhagen. Am Sonntag, 20. November, ist Kuchenzeit im DRK-Treffpunkt an der Kastanienallee. Zur besten Kaffeezeit wird selbstgebackener Kuchen und Kaffee angeboten. In der Zeit zwischen 14.30 und 16.30 Uhr wird für jeden Geschmack etwas geboten und das Team des DRK-Ortsvereins freut sich auf seine Gäste.