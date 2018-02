Kuchen beim DRK

Langenhagen. Am Sonntag, 18. Februar, öffnet das Kaffeestübchen im DRK-Treffpunkt an der Kastanienallee wieder seine Türen. Es wird leckeren selbstgebackenen Kuchen und Kaffee geben. In der Zeit zwischen 14.30 und 16.30 Uhr freut sich das DRK-Team auf Gäste.