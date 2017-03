Kuchen im DRK-Treffpunkt

Langenhagen. Am Sonntag, 19. März, ist es wieder soweit, und im DRK-Treffpunkt an der Kastanienallee öffnet das Kaffeestübchen seine Türen. Es wird es wieder leckeren selbstgebackenen Kuchen und Kaffee geben. In der Zeit zwischen 14.30 und 16.30 Uhr wird es für jeden Geschmack etwas geben.