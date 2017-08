Künstlergespräch

Langenhagen (ok). Nach den Performances für Hunde am Sonnabend, 2. September, findet um 19 uhr ein Künstlergespräch mit KroOt Juurak aus Estland statt. Beginn: 19 Uhr im Kunstverein an der Walsroder Straße. Es geht um verschiedene Wege der Kommunikation als Künstlerin und wie es ist, eher Erfahrungen als Objekte zu produzieren. Eine weitere znetrale Frage: Was bedeutet Leere des Ausstellungsraums?