Kultkino zum Herbstanfang

Langenhagen. Am Freitag, 23. September, findet das zwölfte Kultkino in der evangelischen St. Paulusgemeinde Langenhagen an der Hindenburgstraße 85 statt. Der Film beginnt um 19 Uhr. Einlass ist um 18.30 Uhr. Zum Herbstbeginn hat sich das Vorbereitungsteam einen Film ausgesucht, der einerseits ein anspruchsvolles Thema hat und zum anderen auch sehr das Gefühl der Menschen anspricht.

Ein Film, der amerikanische Geschichte des 20. Jahrhunderts emotional aufbereitet.

Vor dem Film und in der Pause gegen 20 Uhr stehen für das leibliche Wohl Getränke, wie Sekt, Wein, Bier und alkoholfreie Getränke für die Besucher bereit. Außerdem werden Schnittchen als Imbiss angeboten. Der Eintritt ist frei.