Kulturell anspruchsvoll

Großes Serenadenkonzert in Schulenburg

Schulenburg. Bereits traditionell gastiert alljährlich das Blasorchester Langenhagen in der Reithalle des Ehepaares Mitschke und bereichert kulturell mit anspruchsvoller Musik das dörfliche Leben. Unter Mitwirkung des hiesigen Schießsportvereins wird in Schulenburg der Raum zum Konzertsaal mit ländlichem Flair, in freier und ungezwungener Atmosphäre.Geleitet von Harald Sandmann, präsentiert das Orchester am 12. September ab 19 Uhr in der Dorfstraße 80 einen bunten Notenreigen aus seinem reichhaltigen Repertoire. Es umfasst unter anderem von Schlagern, Evergreens und Tanzmusik auch Märsche, Musicals, sowie Operettenklänge und vieles mehr. Kurz, alles vom Feinsten, was Zuhörer jeder Altersgruppe begeistert. Der Eintritt ist wie immer frei.Natürlich darf das leibliche Wohl der Gäste auch nicht zu kurz kommen. Dafür sorgen der SSV Schulenburg und die Stallgemeinschaft Mitschke.