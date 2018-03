Kunstraum

Langenhagen. Nach einer kurzen Winterpause lädt der Kunstraum wieder jeden Sonntag unter dem Thema „Kunst öffnet Augen und Seele“ zum Stöbern ein. Es sind Bilder in unterschiedlichen Techniken, Schmuck-und Glasdesign, Skulpturen, Gartenstelen und Keramikunikate zu sehen. immer sonntags zwischen 14 und 17 Uhr in Schaumanns Hof 4, außerb an Feiertagen.