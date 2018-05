Kunstraum öffnet

Langenhagen. Ein Kunst-Flohmarkt öffnet am Sonnabend, 26. Mai, von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag, 27. Mai, von 11 bis 17 Uhr im Kunstraum, Schaumanns Hof 4. Originale von Malern, Töpfern und Designern zu stark reduzierten Preisen sind zu entdecken. Alle Erlöse von Snacks und Getränken und gespendete Kunstwerke der Aussteller, die an einem Sonderstand verkauft werden, gehen zugunsten des Vereins Sternenkinder.