Kunterbunte Kinderkirche

Godshorn. Am Sonnabend, 19. August, um 10 Uhr findet in der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten – Godshorn wieder eine Kunterbunte Kinderkirche statt. Alle Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren sind herzlich in das Gemeindehaus Alt Godshorn 61 eingeladen. Auch dieses Mal wird sich alles um Martin Luther drehen. Für Überraschung ist gesorgt.