Kurz gemeldet

Langenhagen (ok). Das neue Online-Anmeldesystem "Little Bird" für Kitas und Krippen scheint gut angelaufen zu sein. Es gab rund 350 Anmeldungen in drei Wochen. Und auch das Angebot der Visite in Sachen Heizung werde gut angenommen; sechs Personen hätten sich jetzt spontan am Stand im CCL angemeldet, insgesamt bislang 33. Noch bis 10. Februar laufe die Aktion. Und für das Baugebiet Dorfstraße gebe es mittlerweile 112 feste Anmeldungen, zwölf davon aus Engelbostel oder Schulenburger oder von ehemaligen Einwohnern. Die Frist läuft noch bis zum 28. Februar.