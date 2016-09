Lachyoga

Langenhagen. Gesund gelacht und frei getanzt - Lachen stärkt das Immunsystem, fördert die Kreativität und das soziale Miteinander. Lachen ist mehr als nur lustig sein: das Gehirn sendet beim intensiven Lachen Glückssignale. In einem Seminar an der VHS Langenhagen wechseln sich pantomimische und verspielte Elemente aus dem Lachyoga mit tänzerisch sanften und dynamischen Bewegungen ab: Seminar am Freitag, 21. Oktober, von 17.45 bis 21 Uhr.

Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter 0511/7307-9704.