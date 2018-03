Lachyoga zum Kennenlernen

VHS-Workshop für Lebensfreude

Langenhagen. Um Lebensfreude geht es im VHS-Workshop am Freitag, 16. März, von 18 bis 21.15 Uhr. Lachyoga führt physiologsich zur Entspannung. Teilnehmer erhalten Anregungen und lernen Übungen kennen, um Ihren Alltag gesünder und freier zu gestalten. Anmeldung: in den VHS-Geschäftsstellen an der Stadtparkallee 35 oder an der Konrad-Adenauer-Straße 17 oder per E-Mail info@vhs-langenhagen.de; weitere Informationen gibt es im VHS-Programmheft oder online unter www.vhs-langenhagen.de.