Längere Wartezeiten wegen Umbaus

Bürgerbüro und Kfz-Zulassungsstelle bleiben am 11. und 12. Mai geschlossen

Langenhagen. Das Bürgerbüro und die Kfz-Zulassungsstelle der Stadt Langenhagen verbessern ihr Angebot und legen Mitte des Jahres die Servicebereiche Kfz-Zulassung und Bürgerbüro zusammen. In der dafür erforderlichen Umbauphase, die voraussichtlich bis Freitag, 19. Mai, andauert, kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Kfz-Angelegenheiten können auch in den Zulassungsstellen der Gemeinde Isernhagen, der Stadt Garbsen, der Stadt Burgdorf sowie der Region Hannover erledigt werden. Wer Pass- und Meldeangelegenheiten zu regeln hat, sollte zu einem späteren Zeitpunkt das Bürgerbüro im Langenhagener Rathaus besuchen oder auf eine der Verwaltungsstellen ausweichen. Deren Öffnungszeiten sind auf der städtischen Internetseite www.langenhagen.de abrufbar.Die beiden Servicebereiche müssen zudem am 11. und 12. Mai geschlossen werden. Am Donnerstag, 11. Mai, sind weder Bürgerbüro noch Kfz-Zulassungsstelle telefonisch erreichbar. Die Telefonnummern 73 07 92 23 (Bürgerbüro) und 73 07 92 97 (Kfz- Zulassungsstelle) werden nicht besetzt sein.Um dennoch den gewohnten Service bieten zu können, ist geplant, am Donnerstag, 11. Mai, alle vier Verwaltungsstellen von 8 bis 18 Uhr zu öffnen. Dort können die gleichen Anträge wie im Bürgerbüro gestellt und Meldeangelegenheiten erledigt werden. Beantragte Pässe könnten bei Bedarf am 11. Mai ebenfalls in den Verwaltungsstellen abgeholt werden. Dazu ist es jedoch erforderlich, bis Dienstag, 9. Mai, im Bürgerbüro unter der Telefonnummer 73 07 92 23 zu melden, in welcher der vier Verwaltungsstellen ein Pass hinterlegt werden soll.Am Freitag, 12. Mai, sind die beiden Verwaltungsstellen in Kaltenweide und Schulenburg regulär von 9 bis 12 Uhr geöffnet.Auf Grund der zweitägigen Schließung der Kfz-Zulassungsstelle können in Langenhagen am 11. und 12. Mai keine Dienstleistungen rund um die Zulassung eines Fahrzeuges geboten