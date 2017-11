Längere Zeiten?

Langenhagen (ok). Die Beitragsfreiheit für Kindergärten soll in Niedersachsen kommen. Für die Stadt Langenhagen bedeutet das, dass ein Teil des Personals anderweitig eingesetzt werden kann. Sozialdezernentin Monika Gotzes-Karrasch rechnet nicht damit, dass mehr Kita-Plätze in Anspruch genommen werden. Höchstens mit längeren Betreuungszeiten.