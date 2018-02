Landfrauen laden ein

Krähenwinkel-Godshorn. Der Landfrauenverein lädt für Dienstag, 13. Februar, um 18 Uhr zur Jahresversammlung im Restaurant "La Villa Grande" an der Hauptstraße ein. Björn Bradtmöller wird einen Vortrag zum Thema "Pflanzliche Arzneimittel aus Godshorn - Repha GmbH, ein traditionelles Familienunternehmen" halten. Mitglieder melden sich bitte bei den Ortsvertrauensfrauen an, interressierte Frauen können sich an Renate Moderow, Telefon (0511) 74 27 48 wenden.