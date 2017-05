Lange Finger

Langenhagen (ok). Gelegenheit machte auch in diesem Fall Diebe: Ein Langfinger hat nach Auskunft der Polizei am Freitag gegen 16.15 Uhr während einer Veranstaltung ein goldenes iPhone 5, eine Schülerfahrkarte/-ausweis und zehn Euro Bargeld aus dem Rucksack eines Zwölfjährigen in Pekohalle mitgehen lassen. Der Schaden beläuft sich auf 250 Euro.