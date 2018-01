Langenhagener Landesligisten am Start

VPV-Cup am 13. und 14. Januar in der RKS-Sporhalle

Godshorn (ok). Das letzte Langenhagener Qualifikationsturnier für das Sportbuzzer-Masters in diesem Jahr – eine Versanstaltung der Kategorie Silber – ist gut besetzt: Zwei Landesligisten, fünf Bezirksligisten und sechs Kreisligisten sowie ein Team aus der Kreisklasse sind am Sonnabend, 13., und Sonntag, 14. Januar, in der Robert-Koch-Realschulhalle beim VPV-Cup am Start. Los geht es am Sonnabend um 15.30 Uhr, am Sonntag um 10 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt; ein Teil des Tombolaerlöses geht an die Initiative Kochen für Obdachlose (KFO). Aus Langenhagen sind die beiden Landesligisten TSV Godshorn und TSV Krähenwinkel/Kaltenweide am Ball, außerdem die beiden Kreisligisten Sparta Langenhagen und MTV Engelbostel-Schulenburg sowie der TSV Godshorn II aus der ersten Kreisklasse. Aber zum Beispiel auch der SV Gehrden, der TSV Mühlenfeld – der Bezirksligist siegte am vergangenen Wochenende beim Turnier von Sparta Langenhagen – der TuS Davenstedt und Borussia Hannover aus der Nachbarschaft sowie SC Croatia Hannover.