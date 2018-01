Langfinger unterwegs

Langenhagen. Diebe haben am Montag zwischen 10.10 und 13.20 Uhr die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Walsroder Straße aufgehebelt und nach Auskunft der Polizei auf die Wohnungstür eingewirkt, so dass sie in die Wohnung gelangten. Derzeit ist bekannt, dass aus dieser Bargeld und ein TV-Gerät entwendet wurden. Wenige Stunden später – genauer zwischen 16.45 und 18 Uhr – hebelten Langfinger die Küchentür eines Einfamilienhauses an der Hannoverschen Straße in Godshorn auf und durchsuchten im Anschluss das Wohnhaus nach Wertgegenständen. Diebesgut war Tafelsilber: Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.