Laptop ist weg

Langenhagen. Langfinger hebelten am Mittwoch zwischen 10 und 15.30 Uhr die Tür einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf und entwendeten ein Laptop, die Geldbörse und Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.