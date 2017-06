Latenter Rassismus

Langenhagen (ok). Latenter Rassismus in Langenhagen und das IWK-Sommerfest sind zwei zentrale Themen der nächsten Sitzung des Integrationsbeirates der Stadt Langenhagen. Termin ist am Dienstag, 20. Juni, im Sitzungsraum I des Rathauses. Zu Beginn und Im Anschluss können wie immer Fragen gestellt werden.