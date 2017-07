Laterne beschädigt

Langenhagen (ok). Ein Zeuge hörte am Freitag gegen 21.30 Uhr an der Walsroder Straße Höhe Nummer 143 in seiner Wohnung einen Knall von draußen und blickte aus dem Fenster. Er sah, dass eine Straßenlaterne erheblich beschädigt war, von einem Autofahrer weit und breit keine Spur. Den Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf 1.500 Euro. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.