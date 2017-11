Laub wird beseitigt

Harketag an der Martinskirche

Engelbostel. „Die Martinskirchengemeinde putzt sich dieses Wochenende“, kündigt Pastor Rainer Müller-Jödicke an. Wie in jedem Jahr laden Kirchenvorstand und Kindergarten zu einem Laubharketag ein. Schon ab Freitagnachmittag werden rund um die Kita fleißige Hände gesucht, die unter anderem auf dem riesigen Spielgelände beim Laubharken helfen. Sonnabend, 18. November, ab 9 Uhr sind dann alle Ehrenamtlichen eingeladen, auch auf dem übrigen Kirchengelände sowie dem Friedhof anzupacken. Auch im Gemeindehaus soll aufgeräumt werden. „Mittags gibt es wieder für alle Helfer im Gemeindehaus einen deftigen Eintopf“, kündigt Pastor Rainer Müller-Jödicke an.