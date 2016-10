Lauter Knall

Godshorn (ok). Am Kuckuckskamp hat es am Dienstag zwischen 15 und 17 Uhr gekracht. Anwohner haben ein lautes Knallgeräusch wahrgenommen. Nach Auskunft der Polizei hat ein Kleintransporter rangiert, der sich im Anschluss entfernt hat. Später wurde festgestellt, dass bei dem Wendemanöver ein Stromverteilerkasten durch den Transporter beschädigt worden war. Der Fahrzeugführer hat sich nicht gemeldet, um den entstandenen Schaden in geschätzter Höhe von 1.000 Euro zu regulieren. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.