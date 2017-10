Lebendiger Adventskalender

Vorbesprechung am 8. November

Kaltenweide/Krähenwinkel. Es ist in Kaltenweide und Krähenwinkel zu einer guten Tradition geworden, in der Vorweihnachtszeit einen lebendigen Adventskalender zu gestalten. Vereine oder Familien, Wohngemeinschaften, Schulen, Kitas oder Einzelpersonen- alle sind eingeladen, in dieser besonderen Zeit jeweils um 18.00h eine halbe Stunde vor einem weihnachtlich geschmückten Adventsfenster zu gestalten, mit Geschichten, Gedichten, Musik oder einfach guten Gesprächen bei Punsch und Keksen. Ein Behälter für Heißgetränke sowie Tassen und Liederbücher können gestellt werden. Zu einer Vorbesprechung lädt die Matthias-Claudius-Gemeinde für Mittwoch, 8. November, um 18.30 Uhr in das Gemeindehaus ein. Dort wird es Informationsmaterial und auch weitere Anregungen geben.Wer Lust hat mitzumachen, kann sich ab 17. Oktober im Gemeindebüro bei Petra Weigert unter der Nummer (0511) 97 33 99 80 oder per Mail unter kg.matthias-claudius.langenhagen@evlka.de anmelden und seinen Wunschtermin reservieren lassen.