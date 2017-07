Lebengsgefährlich verletzt

Langenhagen. Freitagmorgen ist es an der Bothfelder Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 67 Jahre alten

Fahrradfahrer und dem Wagen einer 25-Jährigen gekommen. Dabei hat sich

der Senior lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes war die Frau gegen 7 Uhr mit ihrem Daimler SLK auf der Godshorner Straße in Richtung Silbersee unterwegs gewesen. Dabei fuhr sie offenbar bei Rotlicht in die Kreuzung Bothfelder Straße/Walsroder Straße ein und erfasste nach dem Überfahren der Straßenbahnschienen den aus ihrer Sicht von rechts kommenden 67-jährigen Fahrradfahrer. Dieser

überquerte offensichtlich zeitgleich bei Grünlicht die Bothfelder

Straße in Richtung der Straße Am Pferdemarkt. Im weiteren Verlauf wurde der Mann auf die Straße geschleudert, er zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn unter Begleitung eines Notarztes in

eine Klinik. Während der Unfallaufnahme musste die Godshorner Straße in

Richtung Silbersee bis etwa 09:15 Uhr voll gesperrt werden, es kam zu

Behinderungen. Nun suchen die Beamten Zeugen, die insbesondere Angaben zur

Ampelsituation machen können. Sie werden gebeten, sich beim

Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer (0511) 109-18 88 zu

melden.