Motorradunfall auf der Flughafenstraße

Langenhagen. Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, ist ein 23-Jähriger mit seinem Motorrad aus bislang nicht geklärter Ursache von der Flughafenstraße (Bundesstraße 522) abgekommen und hierbei lebensgefährlich verletzt worden. Im Übergangsbereich zur Walsroder Straße verlor der Motorradfahrer in derlanggezogenen Rechtskurve Richtung Hannover aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Yamaha, geriet auf den linken Grünstreifen, überschlug sich und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Ein Rettungswagen transportierte den Mann in eine nahegelegene Klinik - sein Zustand ist weiterhin kritisch. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 5.000 Euro. Während der Aufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es kam zu erheblichen Behinderungen.Zeugen, die Hinweise - insbesondere zu der Fahrweise des Motorradfahrers geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover in Verbindung zu setzen.