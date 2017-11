Leckage

Langenhagen. Bei der Nahwärmeleitung der EPL wurde im Bereich des Schulzentrums Langenhagen eine Leckage in der Erdleitung geortet. Nach heutiger Information durch die EPL Langenhagen wird es am morgigen Donnerstag, 2. November, ab etwa 12 Uhr, zur Versorgungsunterbrechung bei der Wärmeversorgung kommen. Von der Wärmeversorgungsunterbrechung sind auch das Rathaus, die Kita Stadtmitte und das Schulzentrum Langenhagen betroffen. Die Arbeiten sollen morgens ab 8 Uhr beginnen und die Einsatzleitung (EPL) geht davon aus, dass der Schaden am selben Tag behoben werden kann. Die betroffenen städtischen Einrichtungen sowie die Leitungen der Schule und der Kindertagesstätte wurden entsprechend informiert, jedoch wird es nach jetzigem Kenntnisstand nicht zu Beeinträchtigungen kommen.