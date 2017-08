Leckerbissen

Godshorn (ok). Ein sportlicher Leckerbissen am definitiv letzten Öffnungstag des Godshorner Freibades: Der deutsche Wasserball-Vizemeister und -Pokalsieger Waspo 98 Hannover kommt an die Berliner Allee und tritt gegen den SVL sowie eine Bezirksauswahl an. Anwurf im Becken ist um 19 Uhr am Donnerstag, 31. August. Der Eintritt ist frei; Zuschauer sind natürlich herzlich willkommen.