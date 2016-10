Leckeres im Treffpunkt

Langenhagen. Am Sonntag, 16. Oktober, werden zur besten Kaffeezeit im DRK-Treffpunkt an der Kastanienallee Waffeln gebacken und mit heißen Kirschen angeboten. Aber natürlich wird es auch selbstgebackenen Kuchen geben und somit ist für jeden Geschmack etwas dabei. In der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr wird es auch wieder Gelegenheit geben, in gemütlicher Runde zu klönen und so ein paar nette Stunden gemeinsam zu verbringen.