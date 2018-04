Legowoche

Kaltenweide (ok). Eine große Legostadt, die aus 200.000 Steinen aufgebaut wird, dazu ein fetziges Programm mit Spielen, fetzigen Liedern und spannenden Geschichten aus der Bibel.Die Freie Evangelische Gemeinde Kaltenweide am Erlengrund lädt für den 9. bis 13. Juli zwischen 9 und 15 Uhr Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren zur Legowoche mit Michael Kaufmann ein. Die Kosten liegen bei 60 Euro für das erste Kind und 50 Euro für je ein Geschwisterkind. Anmeldiungen bitte per E-Mail unter d.gossen@feg-ksltenweide.de.