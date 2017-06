Leiche in Wiesenau

Langenhagen (ok). Eine männliche Leiche wird in Wiesenau gefunden und schnell wird klar: Die Polizei benötigt kompetente Unterstützung aufmerksamer Zeugen. Erste Spuren führen zu einem dubiosen Hexenzirkel, aber auch ein Umweltschützer gerät unter Verdacht. Der Qusrtierstreff Wiesenau ist beim Krimifest mit dabei. Bei der Lösung des Falls können die Besucherinnen und Besucher am 15. September einen Live-Straßenkrimi erleben. Tickets gibt es schon jetzt. Mehr Infos unter www.krimifest-hannover.de.