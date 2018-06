Lenkrad entwendet

Langenhagen.Diebe haben in der Nacht zu Diejstag die Dreieckscheibe auf der Beifahrerseite des 5er BMW eingeschlagen und das Multifunktionslenkrad entwendet. Der Täter flüchtete. Es liegt nur eine sehr vage Beschreibung vor. Am Tatort wurden Spuren gesichert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.