Lenkrad gestohlen

Langenhagen. Vandalen schlugen zwischen Dienstag und Donnerstag an der Horner Straße die hintere Dreieckscheibe des BMW, Typ 5er, ein und entwendeten das Lenkrad mit Airbag. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 mit der Polizei in Langenhagen in Verbindung zu setzen.