Lernen macht ausgeruht Spaß

EDV-Bildungsurlaube im Januar 2017 in der VHS

Langenhagen. Viele Menschen haben schon von der Möglichkeit des Bildungsurlaubs Gebrauch gemacht. Lernen im Bildungsurlaub macht Spaß, und die Erfahrung zeigt, dass der Lernerfolg besonders hoch ist. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Teilnehmenden beim Lernen ausgeruht sind und nicht bereits einen langen (Arbeits-)Tag hinter sich haben:Office 2013 - kompakt: In diesem Bildungsurlaub vom Montag, 9. Januar, bis Freitag, 13. Januar (9 bis 16.30 Uhr) erhalten Interessierte grundlegende Kenntnisse in den vier Anwendungsprogrammen Word, Excel, Powerpoint, Access; „The Gimp“:In diesem Bildungsurlaub (Montag, 9. Januar, bis Mittwoch, 11. Januar, jeweils 9 bis 16.30 Uhr) werden sich die Teilnehmer mit der aktuellen Gimp-Version von der Installation über Farbkorrekturen, Filtereinsatz, perspektivischen Veränderungen bis hin zu fortgeschrittenen Ebenen-Operationen beschäftigen; Windows 10 & Word 2016:Dieser Bildungsurlaub von Montag, 16. Januar, bis Freitag, 20. Januar (9.30 bis 12.45 Uhr), richtet sich an Teilzeitbeschäftigte, die in kurzer Zeit einen sicheren Umgang mit Windows und Word erlangen möchten mit dem Ziel, selbstständig Briefe und Vorlagen zu erstellen sowie Recherchen im Internet vornehmen zu können.Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule im Eichenpark und im vhs-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax (7307-9718) oder per eMail (info@vhs-langenhagen.de) entgegen. Zu inhaltlichen Fragen gibt Volker Seemann, Telefon (0511) 7307-97 07 oder seemann@vhs-langenhagen.de, gerne Auskunft.