Leseabend am Kamin

Langenhagen. Mit den langen Winterabenden kommt die ideale Zeit zum Lesen. Wer Leseempfehlungen sucht oder wer selber ein Buch empfehlen kann, ist herzlich eingeladen zum gemütlichen LieZaTreff- Kultur "Leseabend am Kamin" am Freitag, 3. November, um 19.30 Uhr im Pfarrheim der Liebfrauenkirche an der Karl-Kellner-Straße 67.