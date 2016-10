Letzte Gelegenheit

Krähenwinkel (ok). Letzte Gelegenheit in diesem Jahr für Nachzügler: Am Sonnabend, 29. Oktober, wird zwischen 9.30 und 12 Uhr auf dem Sportgelände des TSV KK am Waldsee noch einmal fürs Sportabzeichen trainiert und die Prüfungen abgenommen. Auch Fahrradfahren ist noch möglich. Dienstags findet in diesem Jahr kein Sportabzeichen-Termin mehr statt.