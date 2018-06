Letzte Ratssitzung

Langenhagen (ok). Nachtragshaushalt, Ortsräte in der Kernstadt, „Lern und Lebensraum“ an der Adolf-Reichwein-Schule und eine Krippengruppe an der Kita Kolberger Straße – 30 Tagesordnungspunkte stehen in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause auf der Tagesordnung. Termin ist am Montag, 25. Juni, ab 18.30 Uhr im Ratssaal. Zu Beginn und im Anschluss findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.