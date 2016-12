Letztes Heimspiel

Langenhagen (ok). Letztes Heimspiel der SCL-Volleyballdamen in der dritten Liga West. Das Team von Trainer Clas-Ole Widderich trifft am Sonnabend, 10. Dezember, um 20 Uhr in der SCL-Sporthalle an der Leibnizstraße auf Tuspo Weende. Weiter geht es dann im neuen Jahr mit einem Heimspiel gegen den TV Cloppenburg am Sonntag, 8.Januar, ab 16 Uhr.