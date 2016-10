Letztes Seniorenkino

Langenhagen (ok). Sie ist ein Klassiker, die Story von Pfeiffer mit drei f: Die Feuerzangenbowle läuft als letzter Film in diesem Jahr in der Reihe Seniorenkino am Donnerstag, 24. November, ab 10 Uhr im Cinemotion. Einlass ist eine halbe Stunde vorher; die Vorstellung wird für eine kurze Pause von 15 bis 30 Minuten unterbrochen. Gesponsert wird der Film von Apotheker Carsten Lambrich. Der Eintritt ist kostenlos; Tickets wegen der besseren Organisation gibt es jetzt schon in der Geschäftsstelle des Langenhagener ECHO, Marktplatz 5