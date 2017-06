Leute treffen und Musik hören

ADFC-Sommerfest im Biergarten

Langenhagen. In die gemütliche Atmosphäre des Biergartens am "Sportzentrum II" an der Emil-Berliner-Straße 32 soll das ADFC-Sommerfest stattfinden. Termin ist am Sonnabend, 17. Juni, um 15.15 Uhr. Mitglieder und Gäste sind willkommen. Der Eintritt ist frei. "Natürlich geht es beim ADFC um den 200. Geburtstag des Fahrrads, aber im Vordergrund steht das Treffen von interessanten Leuten", lässt der ADFC-Vorsitzende Reinhard Spörer wissen. Bei der Musik werde auf ruhige Töne gesetzt, beispielsweise mit einem Auftritt des Ägypters Ahmed Said. Der Maschinenbau-Student präsentiert Songs aus seiner Heimat ebenso wie gekonnt wie Titel aus der westlichen Welt.