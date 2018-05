Lichtspiel im Fenster

Langenhagen. Für Freitag, 25. Mai, um 17 Uhr lädt der LieZaTreff alle Interessierten zu einer Vorstellung der Kirchenfenster in die Zwölf-Apostel-Kirche am Weserweg 3 ein. Lothar Auge wird über die Entstehung und Bedeutung der farbigen Fenster im 1972 erbauten Gotteshaus referieren. Die Veranstaltung beginnt bereits um 17 Uhr, damit die Sonne die Chance hat, ihr Lichtspiel in den Fenstern zu entfalten.