Liebenswertes Langenhagen

Langenhagen (ok). Es ist ein wirklich schöner Wandkalender, in dem eine ganze Menge Arbeit steckt. In Zusammenarbeit mit der AG GLIEM (Ganz Langenhagen ist ein Museum) hat Apotheker Carsten Lambrich einen sehenswerten Kalender auf den Weg gebracht, der einen durch das Jahr 2017 begleitet. Gespickt mit vielen historischen Erläuterungen aus der Flughafenstadt sind besonders die Langenhagener Motive für jeden einzelnen Monat ein Clou. Sie sind perforiert und können zum Beispiel als Postkaerte verschickt werden. Wer sich noch einen Kalender unter dem Motto "Liebenswertes Langenhagen" sichern möchte. Es gibt in noch in der City-Aportheke, in der Apotheke am Straßburger Platz, in der Elisabeth-Aptheke und in der Alten Apotheke zu den Öffnungszeiten zum Nulltarif. Einfach mal nachfragen.