Linedance

Langenhagen. Für alle, die gern tanzen, aber keinen Partner haben, ist Linedance eine gute Idee, denn Sport und Spaß werden hier ohne Altersgrenze verknüpft. Man tanzt allein, aber in der Gruppe in Reihen neben- und hintereinander gemeinsam.

Einfache Choreographien sind in kurzer Zeit erlernt, so dass man sich schon schnell der Musik anpassen kann.

Ein Kursus findet vom 9. August bis 11. Oktober, immer donnerstags von 18.30 bis 19.30 Uhr im Saal des SCL-Clubheims, Leibnizstraße 56, statt.

Anmeldungen bitte telefonisch in der Geschäftstelle unter der Rufnummer (0511) 77 22 75; montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr.